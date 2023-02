CALCIO. Il Napoli liquida con 3 reti anche la Cremonese.

Testacoda allo Stadio Diego Armando Maradona, dove il Napoli vuole continuare la sua marcia incontrastata verso lo Scudetto battendo anche la Cremonese per 3 a 0 . La squadra di Luciano Spalletti vince la sesta vittoria consecutiva in campionato e in casa è imbattuta, avendo ottenuto soltanto successi, a eccezione di un pareggio contro il Lecce. Stasera si vendica anche dell’eliminazione dalla Coppa Italia dopo i calci di rigore che diedero ragione alla squadra di Ballardini. Nel primo tempo i partenopei sfiorano due volte il vantaggio con Di Lorenzo, prima di trovare il gol, al 22′, con Kvaratskhelia, che recupera una palla vagante, entra in area spostandosi la palla sul destro e incrocia perfettamente la conclusione. La Cremonese non riesce a rendersi pericolosa dalle parti di Meret e nella ripresa subisce altre due reti. Al 65′ Zielinski batte un corner sul primo palo, Di Lorenzo lo prolunga e Kim Min-jae rispedisce in mezzo per Osimhen, che spinge in porta il gol del raddoppio. Passano tredici minuti e i partenopei chiudono la partita con il neoentrato Elmas, che riceve nello spazio da Di Lorenzo e calcia in modo potente sul secondo palo, trovando la rete del definitivo 3-0.