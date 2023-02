Palma Campania – Il grande ritorno delle Quadriglie

Oggi 12 febbraio il Carnevale palmese è entrato nel vivo con la tradizionale sfilata delle 9 Quadriglie. Dopo lo stop dovuto alla pandemia, sono migliaia le persone che hanno scelto di far parte delle Quadriglie. I figuranti, nei loro appariscenti e scenografici abiti, stanno sfilando per le strade e molti di loro tengono suonano strumenti tradizionali quali tamburelli, putipù e triccheballacche. La sfilata è iniziata alle 16 e proseguirà per tutta la serata. Per il Carnevale palmese è stato intrapreso l’iter per ottenere il riconoscimento come patrimonio immateriale dell’Unesco.

Il programma della manifestazione carnevalesca che è stato allestito dal Comune e dalla Fondazione “Carnevale di Palma Campania”, con il contributo della Regione Campania e del Ministero della Cultura, è ricco e vedrà il suo culmine martedì 21 febbraio.

Si stima che saranno migliaia gli spettatori che in questi giorni affolleranno le strade palmesi per godersi la kermesse. (L. Carullo)