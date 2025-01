Calcio dilettantistico. Caos e polemiche dopo Baiano-Somma Vesuviana: scontro tra le società.

La partita tra A.C. Baiano 1928 e F.C. Somma Vesuviana, terminata 1-2 a favore degli ospiti, giocata ieri allo stadio “Bellofatto” continua a far parlare di sé. Oltre al risultato sul campo, il post-partita è stato segnato da un acceso confronto sui social e da reciproche accuse tra le due società.

Attraverso i propri canali ufficiali, la società ospite ha denunciato una gestione dell’accoglienza definita inadeguata e ha riportato un episodio grave: il proprio allenatore sarebbe stato colpito da un oggetto lanciato dagli spalti. Inoltre, il Somma Vesuviana ha lamentato:

L’assenza delle forze dell’ordine allo stadio, che avrebbe reso difficile la gestione delle situazioni critiche;

allo stadio, che avrebbe reso difficile la gestione delle situazioni critiche; Ritardi nei soccorsi per il proprio allenatore, che sarebbe rimasto senza assistenza medica immediata.

La società ospite ha chiesto chiarezza sugli eventi accaduti, sottolineando il proprio disappunto per la mancanza di sicurezza e organizzazione.

La replica dell’A.C. Baiano 1928

Dal canto suo, il Baiano non ha tardato a rispondere, rilasciando un lungo comunicato ufficiale in cui ha definito le accuse del Somma Vesuviana come “bugie” e “manie di protagonismo”.

Secondo il Baiano:

L’accoglienza riservata alla squadra ospite è stata rispettosa e adeguata. Le tensioni scoppiate nel post-partita sarebbero il frutto del risultato negativo per il Somma e di una direzione arbitrale ritenuta scadente. L’episodio che ha coinvolto l’allenatore del Somma Vesuviana non sarebbe stato provocato da un tesserato del Baiano, ma potrebbe essere stato causato da un contatto involontario con membri della stessa squadra ospite. Il tecnico colpito sarebbe stato prontamente assistito dal medico del Baiano, con l’ambulanza chiamata successivamente senza una reale urgenza medica. Le forze dell’ordine erano state regolarmente richieste e presenti, smentendo le accuse di assenza.

Inoltre, il Baiano ha rivolto accuse dirette al presidente e a un dirigente del Somma Vesuviana, sostenendo che abbiano più volte tentato di entrare in campo senza autorizzazione, aggravando le tensioni.

Le dichiarazioni sulle terne arbitrali

Alle polemiche extracalcistiche si aggiungono le dure critiche del Baiano nei confronti della direzione arbitrale. La società di casa ha denunciato quella che definisce “la seconda partita consecutiva segnata da orrori arbitrali”, chiedendo maggiore attenzione nella designazione delle terne.

Dal comunicato ufficiale:

“Non vogliamo credere nella cattiva fede, altrimenti dovremmo ritirare la squadra. Chiediamo soltanto di essere tutelati dagli Organi preposti a farlo. Non serve a niente vedere giovani terne arbitrali buttate nella mischia e allo sbaraglio. Diciamo basta!”

Il Baiano ha inoltre pubblicato sui propri canali social due video degli episodi contestati, invitando i tifosi a giudicare autonomamente le decisioni arbitrali che avrebbero condizionato la partita.

La partita tra Baiano e Somma Vesuviana, che avrebbe dovuto essere un semplice confronto sportivo, si è trasformata in un caso che coinvolge non solo le due società, ma anche l’organizzazione del campionato e la gestione arbitrale.

Le richieste di chiarezza da entrambe le parti evidenziano quanto sia necessario intervenire per riportare serenità e correttezza nei campionati dilettantistici, in un contesto che sembra sempre più segnato da tensioni extracalcistiche.