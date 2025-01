Candida (AV): 12enne investito mentre attraversa la strada è in codice rosso

Poco fa, nel comune di Candida (AV), un ragazzo di 12 anni è stato investito mentre attraversava una pubblica via. L’incidente, che ha destato grande preoccupazione tra i residenti, ha visto il coinvolgimento di una conducente che, dopo l’impatto, si è immediatamente fermata per prestare soccorso al giovane.

Il ragazzo, rimasto cosciente ma lamentando un forte dolore alla gamba, è stato prontamente assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Moscati di Avellino. Il minore è arrivato in codice rosso, ma fortunatamente non risulta in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, che hanno avviato gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento.