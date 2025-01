Marcia della Pace a Mugnano del Cardinale: un grido contro la guerra e un invito alla speranza

Oggi 25 gennaio si è svolta a Mugnano del Cardinale la Marcia della Pace, un evento che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, autorità locali e rappresentanti delle istituzioni, tutti uniti nel ribadire l’importanza della pace, della solidarietà e della convivenza civile.

Tra i protagonisti della giornata, spicca il Prof. Salvatore Alaia, ex sindaco di Sperone, noto per il suo costante impegno in iniziative sociali e culturali. Anche in questa occasione, Alaia ha portato la sua testimonianza, ribadendo l’importanza di lavorare insieme per un mondo più giusto e solidale. Il suo intervento ha rappresentato un messaggio di speranza e un invito al dialogo, valori fondamentali per affrontare le sfide di un’epoca segnata da conflitti e divisioni.

L’iniziativa, promossa dal sacerdote di Mugnano del Cardinale, Don Giuseppe Autorino, è stata un forte momento di riflessione e sensibilizzazione. Al centro della manifestazione, il tema della pace, sempre più rilevante in un contesto geopolitico complesso, che influenza profondamente la vita quotidiana di milioni di persone.

Durante la marcia, i partecipanti hanno voluto far sentire “la voce di chi non ha più voce”, un appello accorato rivolto al mondo intero affinché si ponga fine a ogni forma di guerra. “Basta, basta, basta a qualsiasi conflitto” è stato il messaggio che ha risuonato con forza, senza retorica, ma con la genuina volontà di trasmettere una verità semplice e universale: il bisogno di pace.

L’evento si è concluso con un augurio che ha toccato il cuore di tutti i presenti: risvegliarsi un giorno con il sorriso di un bambino, simbolo di un futuro sereno e senza conflitti. La Marcia della Pace di Mugnano del Cardinale, con il contributo di figure come il Prof. Alaia e la guida spirituale di Don Autorino, ha ribadito la necessità di unire le forze per costruire una società migliore, fondata su valori universali di amore, giustizia e convivenza.