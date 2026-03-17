Buon compleanno, Trap! 87 anni di storia e leggenda del calcio italiano

Oggi il calcio italiano celebra uno dei suoi simboli più iconici: Giovanni Trapattoni compie 87 anni. Un traguardo importante per una figura che ha segnato intere generazioni con il suo carisma, la sua disciplina e una visione del calcio diventata scuola.

Nato a Cusano Milanino il 17 marzo 1939, il “Trap” non è stato solo un allenatore vincente, ma un vero e proprio punto di riferimento per il calcio europeo e mondiale. Prima calciatore e poi tecnico, ha costruito una carriera unica, fatta di successi, record e momenti entrati nella storia dello sport.

Da giocatore ha vestito la maglia del Milan, vincendo trofei prestigiosi e dimostrando già in campo quella grinta e intelligenza tattica che lo avrebbero reso celebre anche in panchina. Ma è da allenatore che Trapattoni ha scritto le pagine più importanti della sua leggenda.

Alla guida della Juventus ha conquistato tutto ciò che c’era da vincere, diventando il primo tecnico nella storia a portare lo stesso club al successo in tutte le competizioni europee. Un primato che ancora oggi lo rende un’icona assoluta del calcio internazionale.

Il suo palmarès è impressionante: campionati, coppe nazionali e trofei internazionali che raccontano una carriera costruita con metodo, lavoro e una mentalità vincente. Tra i pochi nella storia, ha trionfato sia da giocatore che da allenatore nelle competizioni più importanti, lasciando un segno indelebile.

Indimenticabile anche la sua esperienza all’estero, così come le celebri conferenze stampa, entrate nella cultura popolare per il loro stile diretto e autentico. Meno fortunata, invece, l’avventura con la Nazionale italiana, segnata dall’eliminazione ai Mondiali del 2002, in una competizione rimasta nella memoria anche per episodi controversi.

Oggi Giovanni Trapattoni rappresenta molto più di un allenatore: è un simbolo, una scuola di calcio e di vita, capace di trasmettere valori che vanno oltre il campo.

Buon compleanno, Trap! Il calcio italiano continua a dirti grazie.