Avellino al Voto, Noi Moderati a sostegno del candidato sindaco Rino Genovese

Noi Moderati tra i protagonisti delle prossime elezioni amministrative ad Avellino. Il partito, guidato a livello nazionale dall’onorevole Maurizio Lupi, ha scelto di sostenere la candidatura a sindaco di Rino Genovese, con la lista civica Patto Civico per Avellino, candidando il Segretario Nazionale della Federazione Sicurezza e Difesa Gennaro Sannino. Ad annunciarlo il Coordinatore Cittadino di Noi Moderati Giovanni Centrella e Antonio De Lieto, Segretario Generale Federazione Sicurezza e Difesa, in accordo con il coordinatore regionale Pino Bicchielli. «La città di Avellino merita un cambio di passo rispetto alla passata amministrazione Festa. Occorre ridare slancio alla nostra comunità e garantire ai cittadini quella sicurezza che oggi è venuta a mancare», ha dichiarato il coordinatore cittadino Centrella. «Noi Moderati in Campania è presente, operativo e fattivo. Siamo presenti nei grandi comuni chiamati al voto, Avellino è tra le città che oggi merita uno slancio, dopo i fatti accaduti. Siamo chiamati ad una grande responsabilità: portare agli antichi splendori una città che oggi è in sofferenza», ha dichiarato il coordinatore regionale nonché vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati Pino Bicchielli.