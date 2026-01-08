Mercogliano (AV)-Il 13 gennaio la proiezione del film made in Irpinia “Me ne vado e divento papa”.

Martedì 13 gennaio, alle ore 21, il Multiplex di Mercogliano ospiterà la proiezione del film “Me ne vado e divento Papa”, opera prima del regista irpino Antonello Carbone. L’evento fa parte del percorso di presentazione dell’opera sul territorio e sarà un’occasione per il pubblico di incontrare l’autore.

Il film, realizzato come finto documentario, racconta l’ultimo giorno di vita del protagonista nella propria terra d’origine prima di partire. La trama segue le sue interazioni con amici, familiari e conoscenti, mostrando situazioni quotidiane che rivelano il legame con il territorio, le contraddizioni del restare o del partire e le tensioni tra passato e futuro. Il racconto alterna toni ironici e momenti di riflessione, con uno stile diretto che unisce elementi realistici e grotteschi.

“Me ne vado e divento Papa” nasce da un progetto personale di Carbone, profondamente legato all’Irpinia per ambientazioni e contenuti. Il film è stato già presentato in festival e rassegne di cinema indipendente, ottenendo riconoscimenti per l’originalità e l’approccio narrativo. La proiezione al Multiplex di Mercogliano rappresenta una tappa significativa per riportare l’opera nei luoghi che ne hanno ispirato la realizzazione, offrendo al pubblico locale un’opportunità concreta di conoscere il lavoro del regista. (Andrea Squittieri)