BASKET. Scandone Avellino torna alla vittoria: battuta Matera 77-64

La Scandone Avellino ritrova il successo e supera la Virtus Matera con il punteggio di 77-64, in una gara fondamentale per la quinta giornata dei play-in Gold. Una vittoria pesante per la squadra di coach Sanfilippo, che si rilancia in classifica salendo a quota 16 punti e consolidando la propria posizione in vista dei prossimi playoff.

La partita ha visto i biancoverdi esprimere un’ottima intensità di gioco per tutti i quaranta minuti, con un terzo quarto decisivo che ha segnato il parziale di 18-9, permettendo ad Avellino di prendere il largo e di mettere in difficoltà gli ospiti.

I protagonisti del match Grande prestazione per Pichi, autore di una doppia-doppia da 17 punti e 12 rimbalzi, e Zanini, che ha saputo dominare a rimbalzo contenendo il pericoloso Bagdonavicius. Determinante anche l’apporto offensivo di Soliani e Jaskus, protagonisti della manovra avellinese.

L’avvio di gara ha visto la Scandone partire forte con due triple consecutive di Pichi, che hanno subito scaldato il pubblico del PalaDelMauro. Matera ha provato a reagire con Rubinetti e Zanetti, approfittando di qualche errore avellinese. Il primo quarto si è chiuso con gli ospiti avanti di due punti (16-18).

Nel secondo quarto Avellino ha ripreso in mano il match grazie all’ottimo lavoro sotto canestro di Pichi e ai liberi di Jaskus. Matera ha provato a rimanere in partita con tre triple consecutive di Rubinetti, ma la difesa biancoverde ha alzato il livello, permettendo alla Scandone di andare all’intervallo in vantaggio di un punto (36-35).

La svolta è arrivata nel terzo quarto, quando Avellino ha trovato continuità in attacco con Soliani e il solito Pichi. Matera ha perso la bussola, complice anche la difesa asfissiante dei padroni di casa. Jaskus ha dato la spinta decisiva con le sue penetrazioni, permettendo alla Scandone di chiudere il periodo avanti di 10 punti (54-44).

Nell’ultimo quarto la Scandone ha amministrato il vantaggio senza troppe difficoltà, grazie anche a Cantone che ha trovato canestri importanti. Matera ha tentato una reazione con Cioppa e Rubinetti, ma Avellino ha mantenuto il controllo chiudendo la partita sul 77-64.

Le dichiarazioni di coach Sanfilippo Al termine della gara, coach Sanfilippo ha elogiato la prova dei suoi: “Venivamo da tre sconfitte consecutive, quindi era fondamentale ritrovare compattezza e solidità difensiva. Oggi abbiamo giocato con intensità e determinazione, soprattutto in difesa. Il nostro obiettivo è mantenere questa mentalità per affrontare al meglio il resto del torneo. Un plauso speciale va a Pichi, che ha disputato una partita straordinaria contro un avversario difficile come Bagdonavicius”.

La Scandone tornerà in campo domenica 16 marzo per l’ultima giornata d’andata dei play-in Gold, affrontando in trasferta la Viola Reggio Calabria.

Parziali: 16-18; 20-17; 18-9; 23-20

Tabellino

Avellino: D’Offizi 1, Cantone 5, Zanini 10, Iannicelli 3, Trapani 4, Soliani 16, Stefanini 8, Pichi 17, Jaskus 13, Stentardo, Iacorossi. Coach: Sanfilippo.

Matera: De Rosa, Digno, Zanetti 9, Ronca 16, Cioppa 13, Dottorini, Airaghi, Bagdonavicius, Divac, Rubinetti 24, De Mola. Coach: Miriello.