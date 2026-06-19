Baiano, trovato cane vagante in Via Libertà: appello per rintracciare il proprietario

BAIANO – Un cane di piccola taglia è stato trovato mentre vagava senza custodia in Via Libertà, nei pressi del civico 1, a Baiano. L’animale si aggirava in strada correndo il rischio di essere investito dai veicoli in transito.
Per garantirne la sicurezza, la dottoressa Vittoria Napolitano è intervenuta provvedendo a mettere temporaneamente il cane al riparo in uno spazio privato, dove attualmente si trova in buone condizioni e al sicuro.
Si tratta di un esemplare dal pelo lungo, prevalentemente nero e chiaro, apparso socievole e in buono stato generale. Non si esclude che possa essersi allontanato accidentalmente dalla propria abitazione.
Chiunque riconosca il cane o abbia informazioni utili per risalire al proprietario è invitato a contattare il numero 347 623 2300.
L’appello è rivolto anche ai cittadini affinché condividano la notizia per favorire il rapido ricongiungimento dell’animale con la sua famiglia.