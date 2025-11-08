Baiano – Mario Acierno festeggia 66 anni: auguri speciali

Giornata di festa a Baiano per Mario Acierno, che spegne oggi 66 candeline.

Un traguardo importante, celebrato con l’affetto dei familiari, degli amici e di tutti coloro che gli vogliono bene.

Serenità, salute e tanti sorrisi accompagnano gli auguri per Mario, persona stimata e benvoluta da tutta la comunità baianese.

“Che la vita ti riservi ancora tante gioie e soddisfazioni” – è il messaggio che gli giunge dai parenti e dagli amici più cari, che oggi si stringono a lui per festeggiare insieme questo giorno speciale.

Tantissimi auguri di buon compleanno a Mario Acierno per i suoi 66 anni!