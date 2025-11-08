Baiano – Il Frantoio De Laurentiis celebra 50 anni di storia e tradizione olearia

Baiano (AV) – Mezzo secolo di passione, lavoro e qualità. Domenica 9 novembre, il Frantoio De Laurentiis di Baiano festeggerà i 50 anni di attività, un traguardo importante per una realtà che rappresenta un punto di riferimento per l’intera comunità e per tutto il territorio mandamentale.

L’azienda fu fondata nel 1975 da Gennaro De Laurentiis, che con dedizione e spirito innovativo avviò un’attività destinata a durare nel tempo. Oggi il frantoio è portato avanti dal figlio Pasquale De Laurentiis, affiancato dai suoi figli, che continuano a coniugare tradizione e innovazione, garantendo ogni anno un olio extravergine di alta qualità apprezzato da una clientela sempre più ampia.

Per celebrare questo importante anniversario, nella mattinata di domenica 9 novembre, presso la sede del frantoio, si terrà un momento di incontro e di festa con clienti, amici e cittadini.

Alle ore 10:30 sarà offerto un buffet con brindisi augurale, per condividere insieme un traguardo che è anche una storia di famiglia, di impresa e di legame con il territorio.

Cinquant’anni di attività significano radici profonde, ma anche la capacità di guardare avanti con passione e professionalità. Il Frantoio De Laurentiis continua così a rappresentare un esempio virtuoso di imprenditorialità locale, dove la tradizione contadina incontra la tecnologia moderna, mantenendo intatto il valore autentico dell’olio buono, simbolo della terra e della cultura irpina.