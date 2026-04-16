MONTEFORTE. L’ora della verità: domani l’amministrazione Siricio si confronterà con i cittadini

C’è attesa a Monteforte Irpino per “L’Ora della verità”, un confronto dell’amministrazione comunale con la cittadinanza aperto alla stampa, in programma domani, venerdì 17 aprile alle 16 nell’aula consiliare del Comune.

Un momento di confronto diretto e trasparente. «Un appuntamento pensato per informare e ascoltare la cittadinanza e per approfondire i temi che riguardano la nostra comunità», sottolinea il sindaco, Fabio Siricio. Il quale prosegue: «Sono stati mesi di intenso lavoro da parte di tutta la nostra squadra, giunta e consiglieri comunali. Abbiamo ritenuto giusto informare la cittadinanza. Siamo pronti ad ascoltare le loro domande e a recepire le loro istanze, in modo trasparente e sereno».

«L’appuntamento è in linea con quello che abbiamo detto nel corso della campagna elettorale, quando abbiamo parlato di consigli comunali itineranti. Il nostro obiettivo, infatti, è coinvolgere Monteforte nel suo complesso, portando il civico consesso nei quartieri. Stiamo predisponendo il regolamento comunale ad hoc, tra poche settimane convocheremo il primo consiglio comunale itinerante».

Ad illustrare le attività dell’amministrazione comunale, oltre al sindaco, tutti gli assessori ed i consiglieri comunali di maggioranza. Prevista la traduzione simultanea in LIS a cura di Andrea Propato, Presidente dell’associazione Elis Interpreti.