Azione: “Camposano è assediata dai ladri, il Sindaco batta un colpo!”

Comunicato Stampa

Il gruppo Camposano in Azione esprime la generale preoccupazione che si percepisce in paese per i quotidiani furti, o tentativi di essi, che stanno avvenendo da un mese a questa parte nella totale indifferenza dell’Amministrazione comunale.

Camposano è presa di mira da bande di ladri che appena cala il sole cominciano a girare per il paese e a tentare di entrare nelle abitazioni, con i poveri cittadini che non escono per non lasciare incustodite le loro case.

Il tutto è favorito dalla scarsa illuminazione delle strade, rese un luogo ideale dove i ladri possono appostare le auto e passare invisibili; dall’inutilità delle costose telecamere della videosorveglianza pubblica;dall’impotenza della Polizia Municipale, passata da 9 a soli 3 agenti in servizio.

Il gruppo Camposano in Azione chiede al Sindaco di organizzare ad horas un tavolo per la pubblica sicurezza in Prefettura al fine di studiare le soluzioni per aumentare la sicurezza del territorio, che è evidentemente assente, e far sentire la vicinanza delle Istituzioni agli impauriti e disorientati cittadini.

Il gruppo propone di stipulare un protocollo d’intesa, previsto e denominato dal Ministero dell’Interno “Mille occhi sulla città”, che tantissimi Comuni hanno attivato, e affiancare guardie giurate alle Forze dell’ordine, così da permettere un maggiore controllo del territorio e rapide segnalazioni di tentativi di furti.

Il gruppo spera che domani 4 gennaio, in occasioni dei saluti che certamente ha in programma di rivolgere all’inizio del Concerto per la Festa degli Anziani, il Sindaco di Camposano possa esprimere la posizione dell’Amministrazione in merito a questa grave situazione e rassicurare i cittadini sulle azioni che certamente vorrà intraprendere per dimostrare che la “S” di Sicurezza, da lui tanto decantata, possa essere garantita e non solo fantasticata.