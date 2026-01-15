AVELLINO. Smarrita borsa con oboe sulla filovia 4C: appello per ritrovare uno strumento musicale

Avellino – Un importante appello arriva dai social e riguarda la scomparsa di una borsa contenente un oboe, strumento musicale di grande valore sia economico che affettivo.

Nella giornata di oggi, giovedì 15 gennaio 2026, è stata smarrita una borsa marca “Patricola” durante un viaggio sulla filovia numero 4C, partita dall’autostazione di Avellino alle ore 14:15 e diretta al Conservatorio.

All’interno della custodia si trova un oboe, strumento fondamentale per lo studio e l’attività musicale del proprietario. La borsa è di colore nero, rigida, con logo Patricola ben visibile, dotata di doppia zip e maniglia, come mostrato nella foto che accompagna l’appello.

Chiunque abbia visto la borsa, l’abbia presa per errore o abbia qualsiasi informazione utile è invitato a contattare con urgenza la persona interessata o a rivolgersi all’autostazione, al servizio di filovia o al Conservatorio di Avellino.

Si tratta di un oggetto di grande importanza, non solo per il suo valore economico ma soprattutto per il valore personale e professionale per chi lo utilizza quotidianamente.

Un piccolo gesto può fare una grande differenza. Condividere questo appello può aiutare a far tornare lo strumento al suo legittimo proprietario.