AVELLINO. “Tempi nuovi”: il PD Irpinia presenta la mozione congressuale con Marco Alaia

Avellino – “Il futuro non si prevede, si costruisce”. È con questa citazione di Altiero Spinelli che il Partito Democratico Irpinia lancia “Tempi nuovi”, l’iniziativa pubblica di presentazione della mozione congressuale che segna l’avvio di una nuova fase politica per la federazione provinciale.

L’appuntamento è fissato per sabato 17 gennaio 2026 alle ore 12.00, presso la Federazione Provinciale del Partito Democratico d’Irpinia, in via Tagliamento 32 ad Avellino.

Protagonista dell’incontro sarà Marco Alaia, candidato alla Segreteria Provinciale del PD Irpinia, che illustrerà i contenuti, la visione e le linee guida della mozione congressuale, aprendo un confronto con iscritti, militanti e cittadini.

Una proposta di rinnovamento

“Tempi nuovi” non è solo uno slogan, ma una dichiarazione d’intenti: rinnovare il modo di fare politica sul territorio, rafforzare il legame con le comunità locali e riportare al centro i temi del lavoro, dei servizi, dello sviluppo sostenibile e della partecipazione democratica.

La mozione punta a costruire un PD più aperto, più radicato e capace di interpretare i bisogni reali dell’Irpinia, valorizzando competenze, energie giovani e una nuova classe dirigente pronta ad affrontare le sfide sociali ed economiche del territorio.

Un momento di confronto aperto

L’iniziativa rappresenta un passaggio fondamentale del percorso congressuale e sarà anche un’occasione di ascolto e dialogo, in cui Marco Alaia presenterà le priorità programmatiche e la visione politica che intende portare avanti in caso di elezione alla guida della federazione provinciale.

Il Partito Democratico Irpinia invita iscritti, simpatizzanti e cittadini a partecipare per contribuire, con idee e proposte, alla costruzione di una nuova stagione politica fondata su partecipazione, trasparenza e impegno civile.