Avellino proroga “I Move Green 2” al 31 dicembre 2025: incentivi per chi va a piedi o in bici al lavoro

Il Comune di Avellino ha prorogato i termini di scadenza del bando I MOVE GREEN 2 al 31.12.2025 per incentivare gli spostamenti a piedi e in bicicletta nei percorsi casa-lavoro, grazie all’erogazione di un contributo in denaro (buono mobilità) a chi sceglie la mobilità sostenibile.

Destinatari dell’avviso

Possono presentare domanda di partecipazione i lavoratori maggiorenni residenti nel Comune di Avellino e aventi la sede lavorativa in Regione Campania e i lavoratori maggiorenni residenti in Regione Campania con sede lavorativa in Avellino che per il percorso casa–lavoro utilizzano mezzi sostenibili, come determinato nell’Avviso.

Iscrizione al progetto

I lavoratori interessati a rispondere al bando dovranno scaricare l’app MUV da App Store e Google Play Store (gratuita e disponibile per sistemi operativi iOS e Android), creare un profilo, quindi andare nella sezione sfide e iscriversi alla sfida “I Move Green 2- Avellino”. Nella fase di iscrizione alla sfida sarà necessario fornire alcune informazioni, inserire la tratta casa-lavoro e accettare il regolamento. Da quel momento sarà possibile utilizzare normalmente l’app per tracciare i propri spostamenti sostenibili. I lavoratori già iscritti non dovranno ripetere la registrazione.

Periodo di svolgimento

Il periodo di svolgimento dell’attività di bike to work è prorogato sino al termine finale della mezzanotte del 31/12/2025 .

Contributo

Venti centesimi per ogni chilometro percorso, fino a un massimo di 50 euro mensili, per i primi 100 lavoratori (che aderiranno al progetto), in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso, che dimostreranno per almeno cinque giorni al mese di effettuare il tragitto casa-lavoro con mezzi sostenibili, dalla bicicletta tradizionale o con pedalata assistita fino ai percorsi a piedi.

Liquidazione

La liquidazione dell’incentivo maturato (buono mobilità) avverrà alla conclusione del progetto in un’unica soluzione.

Per visionare il bando disponibile sul sito del Comune di Avellino si riporta il link:

https://www.comune.avellino.it/kapi/api/static/resource/5882/68dbedc9ac4c026ab6e09a89