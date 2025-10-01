Papa Leone XIV riceve il ministro dell’Interno Piantedosi e il capo della Polizia Pisani in udienza privata

Città del Vaticano – In una mattinata che ha assunto i contorni della diplomazia istituzionale, Papa Leone XIV ha ricevuto oggi in udienza privata, in Vaticano, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani.

Durante l’incontro, segnato da un tono di cordialità e attenzione ai temi della sicurezza pubblica, il Pontefice ha ricevuto in dono una copia del numero speciale della rivista Polizia Moderna, intitolato “Pace e sicurezza”.

Il volume, un’edizione straordinaria del mensile della Polizia di Stato, porta in copertina un’immagine di Papa Leone XIV e raccoglie, attraverso parole e fotografie, il racconto dell’impegno profuso dalle forze dell’ordine italiane nei giorni più intensi della recente storia vaticana: dalle esequie di Papa Francesco al conclave, fino all’intronizzazione del nuovo Pontefice.

Secondo fonti vicine all’incontro, la consegna del volume ha rappresentato non solo un omaggio simbolico, ma anche il riconoscimento dell’attività svolta per garantire la sicurezza delle delegazioni internazionali e dei migliaia di pellegrini che hanno affollato Roma nelle settimane di transizione.

La visita di Piantedosi e Pisani al Pontefice si inserisce in un quadro più ampio di relazioni tra Stato e Chiesa, in un momento in cui il tema della sicurezza, sia in Italia sia sul piano globale, continua a intrecciarsi con quello della pace e della cooperazione internazionale.