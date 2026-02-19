Avellino, lutto nel mondo forense, ci lascia l’Avv. Generoso Benigni: un faro di diritto, cultura e umanità

Avellino e l’intera Irpinia perdono una figura di straordinario spessore umano e professionale. L’Avvocato Generoso Benigni è stato per decenni un punto di riferimento nel mondo del diritto, della cultura e dell’impegno civile, distinguendosi non solo per competenza e autorevolezza, ma soprattutto per le sue rare qualità umane.

Chi ha avuto l’opportunità di conoscerlo ne ricorda immediatamente la profonda umiltà e la benevolenza con cui si relazionava a chiunque. Un tratto distintivo che lo rendeva accessibile, autentico e rispettato, a prescindere dai ruoli e dalle differenze sociali. In lui convivevano rigore professionale e sensibilità umana, dimostrando che la vera grandezza non risiede nel prestigio, nel blasone o nel potere, ma nella capacità di mettere al centro le persone.

Professionista stimato, uomo di cultura e figura impegnata nella vita pubblica, Benigni ha contribuito con intelligenza e dedizione alla crescita civile e giuridica del territorio. Il suo esempio rimane un patrimonio morale per la comunità irpina, che oggi ne piange la scomparsa ma ne custodisce l’eredità.

L’Irpinia perde un grande uomo: di cultura, di diritto, di politica. Ma, soprattutto, perde un uomo di autentica umanità.

Sentite e sincere condoglianze ai figli e al nipote, l’avvocato Fabio Benigni, Presidente dell’Ordine degli Avvocati, e a tutta la famiglia, per la grave perdita.