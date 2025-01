Avellino: incontro sulle sfide del benessere animale e la necessità di un pronto soccorso veterinario

A seguito delle numerose richieste di incontro pervenute da volontarie animaliste di Avellino e delle zone limitrofe, è stato organizzato un incontro per discutere le problematiche legate alla tutela degli animali, con particolare attenzione alla segnalazione della mancanza di pronto soccorso veterinario.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 15 gennaio 2025, alle ore 18:00, presso il GT 5S di Avellino, situato in Via Mancini n°1, al secondo piano del palazzo di fronte alla sede del Giudice di Pace.

Abbiamo sentito l’organizzatrice dell’evento, Sara Spiniello, che ha sottolineato l’importanza di questo incontro per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni riguardo alla necessità di un pronto soccorso veterinario efficiente nella zona. Inoltre, sarà presente anche il Consigliere Regionale Vincenzo Ciampi, il quale potrà fornire informazioni sulle azioni che la Regione intende intraprendere in merito.

Sara, puoi raccontarci perché hai deciso di organizzare questo incontro sul benessere e i diritti degli animali?

– Certamente! La tematica animalista è una questione che mi sta molto a cuore da sempre. Gli animali sono esseri senzienti che meritano rispetto e cura. Ho deciso di organizzare questo incontro a seguito di numerose richieste giunte per svariati argomenti e per creare un momento di confronto e sensibilizzazione, unendo le forze di chi lavora nel campo del volontariato animalista e chiunque sia interessato a queste tematiche. Inoltre, Il Movimento 5 Stelle ha sempre messo al centro della propria agenda la sostenibilità e il rispetto per tutte le forme di vita. L’ iniziativa, dunque, si allinea perfettamente con questi valori, promuovendo politiche che tutelano gli animali e sensibilizzano la popolazione.

– Qual è il messaggio che vuoi trasmettere ai partecipanti?

Il messaggio principale che voglio trasmettere è che ognuno di noi può fare la differenza. La partecipazione attiva è fondamentale per promuovere il benessere animale. Invito tutti, volontari, cittadini e chiunque ami e rispetti gli animali, a unirsi a noi per condividere idee, esperienze e progetti. Insieme possiamo sensibilizzare la comunità e spingere le istituzioni, locali e non, a prendere decisioni più consapevoli e rispettose nei confronti degli animali tutti.

– Come pensi che il Movimento 5 Stelle possa contribuire a migliorare la situazione degli animali ad Avellino?

Il Movimento 5 Stelle ha sempre sostenuto politiche a favore della tutela degli animali e ad Avellino ci sono diverse azioni che potrebbe intraprendere per migliorare la situazione degli animali. In primo luogo, è fondamentale ascoltare e collaborare con le realtà del terzo settore presenti in loco e i volontari tutti per creare una rete di supporto e poi attraverso iniziative e progetti comunitari, promuovendo politiche di sensibilizzazione ed educazione alla tutela degli animali, possiamo aumentare la consapevolezza della comunità riguardo ai diritti degli animali e alla necessità di un trattamento rispettoso ed umano. Abbiamo anche grazie alla presenza di numerosi portavoci sensibili alla tematica la possibilità di fare la differenza attraverso politiche concrete per rafforzare le normative. Inoltre, io stessa ho più volte ricordato che ad Avellino, purtroppo, manca la figura di un garante per i diritti degli animali.

– Quali sono, secondo te, le principali sfide da affrontare attualmente per gli animali?

Le sfide sono molteplici. Innanzitutto, c’è la necessità di un maggiore riconoscimento legale dei diritti degli animali con un passaggio da oggetti a soggetti. L’urbanizzazione, la deforestazione stanno riducendo gli spazi naturali in cui gli animali mettendo a rischio molte specie, gli effetti del cambiamento climatico stanno alterando gli ecosistemi modificando le temperature e le disponibilità dell’acqua causando cambiamenti climatici che possono influenzare anche le migrazioni, la riproduzione e la disponibilità di cibo per molte specie; l’inquinamento ambientale, la plastica, il rumore, hanno effetti devastanti anche sulla vita animale; molto specie della fauna selvatica sono minacciate dalla caccia e dal bracconaggio; bisogna affrontare queste e altre sfide per promuovere politiche di conservazione, di educazione e di sostenibilità.

– Cosa diresti a chi è scettico riguardo all’importanza di questi temi?

Direi che la questione del benessere animale non riguarda solo gli animali stessi, ma riflette anche i valori della nostra società. Un atteggiamento rispettoso verso gli animali è un indicatore della nostra civiltà e umanità. Invito chiunque sia scettico a partecipare all’incontro del 15 gennaio, per vedere di persona il lavoro che viene fatto e per ascoltare le storie di chi si dedica ogni giorno a migliorare la vita degli animali.

– Cosa ti aspetti dai partecipanti all’incontro e come possono contribuire attivamente alla causa?

Mi aspetto una partecipazione attiva e appassionata. Ogni persona sono certa che ha qualcosa da offrire, che si tratti di idee, esperienze o semplicemente la volontà di impegnarsi.

Comunicato stampa Sara Spiniello