Avellino-Giugliano. Rastelli: “Meritavamo almeno il pari, aggrappiamoci alla prestazione”

di Lucio Ianniciello

Rastelli spiega così lo stop col Giugliano: ” Nascondeva delle insidie questo match, era un derby, loro conoscono il Partenio perché ci giocano, 17 punti non si accumulano per caso, le porte chiuse. Questi fattori mi facevano propendere per una gara non semplice. Il primo tempo è stato equilibrato, abbiamo tenuto botta alle loro ripartenze ma nella ripresa abbiamo giocato solo noi, purtroppo abbiamo pagato un’ingenuità. Ho chiesto ai ragazzi una grande forza mentale. Almeno un punto lo meritavamo, se non tre. Ci dobbiamo aggrappare alla prestazione e non pensare al risultato. Oggi ci si aspettava un bel balzo in classifica, non dobbiamo deviare il nostro percorso”.

Sul centrocampo, Franco e Casarini hanno deluso: “Male il primo palleggio, bravi nel non possesso”. Micovschi e Murano: “Ha fatto bene il romeno, non è semplice per lui, poteva essere più preciso. È un giocatore ritrovato. Murano non è stato fortunato, è stato murato su un suo tentativo da nostri giocatori”.

Ancora sul match: “Partita sporca, lo sapevamo. Loro erano schierati a rombo, potevamo fare meglio in costruzione, il Giugliano ha fatto un’ottima gara ma ripeto, meritavamo almeno il pari”.

Sull’errore di Rizzo che ha causato il gol di Gladestony: “A caldo non ho detto niente al ragazzo”.

Mercoledì in Coppa a Catanzaro: “Giocheremo contro una grandissima squadra, ci teniamo ad andare avanti”.