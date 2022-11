Avellino-Giugliano. Di Napoli: “Abbiamo fatto la storia, risultato giusto”

di Redazione sportiva

Raffaele Di Napoli gongola, 20 punti in classifica dopo la vittoria contro l’Avellino al Partenio Lombardi, stadio delle partite interne dei tigrotti: “Il Partenio incute timore, non è il nostro caso. Oggi abbiamo fatto la storia battendo l’Avellino. Venire a giocare qui è un onore”.

Le porte chiuse: “Peccato, ci avrebbero dato un gran sostegno i nostri tifosi, come la Curva all’Avellino. Il calore del nostro pubblico si fa sentire, sta facendo grossi sacrifici sobbarcandosi lo spostamento ad Avellino”.

La neopromossa Giugliano sta facendo un gran campionato: “Al momento non abbiamo trovato una squadra che ci ha messo sotto. Con la Juve Stabia per esempio abbiamo avuto tre-quattro palle gol nel secondo tempo”.

La vittoria contro i lupi: “Il risultato è giusto, Sassi è stato bravo, siamo ripartiti più volte e poi si è passati al 3-5-2”.

Cosa manca all’Avellino: “È una squadra di grande qualità, Rastelli ha bisogno di tempo, chiede altre cose”.