AVELLINO – AL VIA “HIRPOS. SULLE TRACCE DEL LUPO”: STORIA, IDENTITÀ E CULTURA INTORNO AL SIMBOLO DELL’IRPINIA

Dal 19 luglio al 9 agosto, tour, laboratori, letture e mostre tra Museo Irpino e Biblioteca “Capone” per celebrare il lupo, icona dell’Irpinia e degli Hirpini

AVELLINO – Una rassegna culturale che mescola storia, mito, identità e partecipazione. È questo lo spirito di “Hirpos. Sulle tracce del lupo”, il programma di eventi promosso dal Museo Irpino e dalla Biblioteca provinciale “S. e G. Capone”, in scena dal 19 luglio al 9 agosto nel cuore culturale della città, tra il Palazzo della Cultura e il Complesso monumentale del Carcere Borbonico.

Fulcro dell’iniziativa è la figura del lupo, emblema della fierezza e della resistenza irpina, che secondo la leggenda avrebbe guidato una parte del popolo sannitico verso le montagne dell’Irpinia, dando origine alla tribù degli Hirpini. Un simbolo ancestrale che oggi continua a vivere, anche grazie alla US Avellino, la squadra di calcio che dal 1912 lo porta nello stemma e nel cuore dei tifosi.

L’obiettivo del progetto è raccontare, attraverso un linguaggio accessibile e attività coinvolgenti per tutte le età, la profondità culturale di un territorio che ha sempre saputo coniugare tradizione e innovazione.

IL PROGRAMMA

Tra gli appuntamenti principali, visite guidate alle collezioni del Museo Irpino:

il 19 luglio e il 2 agosto (ore 17.30) nella Sezione Archeologica del Palazzo della Cultura;

il 26 luglio e il 9 agosto (ore 17.30) nella Sezione Irpinia del Carcere Borbonico.

Per i più piccoli, sono previsti due momenti distinti ma complementari:

“Facce da lupi” , un laboratorio creativo per bambini dai 6 ai 12 anni (19 luglio e 2 agosto, ore 10.30);

“Lupus in fabula”, letture ad alta voce nel Giardino dell’ex Orto Botanico, pensate per bambini dai 3 anni in su (26 luglio e 9 agosto, ore 10.30).

Spazio anche all’arte e alla narrazione visiva con due percorsi espositivi:

“Allegrezza. Racconti diVini” , che esplora il rapporto tra cultura e vino (dal lunedì al sabato, ore 8.30-13.30, presso la Biblioteca);

“Viaggio tra i colori dell’Irpinia”, un’immersione nei paesaggi e nell’identità del territorio (nella Sala Penta del Palazzo della Cultura).

UN FINALE A SORPRESA

Il calendario si chiuderà con un evento speciale a sorpresa, definito dagli organizzatori come “una giornata da lupi”, dedicata alla condivisione e alla celebrazione collettiva della memoria culturale irpina.

“Hirpos. Sulle tracce del lupo” si propone non solo come una rassegna culturale, ma come un vero e proprio racconto corale della comunità irpina, in cui storia antica, memoria popolare e spirito sportivo si fondono in un’unica grande narrazione identitaria. Un’occasione preziosa per riscoprire l’anima del territorio, attraverso gli occhi e il passo sicuro del suo animale guida.