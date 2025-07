100 DI QUESTI GIORNI. Mugnano del Cardinale, Vittorio Aubry e Mariagrazia Napolitano, 47 anni d’amore: gli auguri di Nuova Alleanza Popolare

Un traguardo che racconta una storia fatta di amore, rispetto e complicità: Vittorio Aubry e Mariagrazia Napolitano celebrano oggi il loro 47° anniversario di matrimonio. Una ricorrenza importante che non è passata inosservata, suscitando la partecipazione affettuosa di amici, familiari e rappresentanti del territorio.

In particolare, sono giunti gli auguri ufficiali da parte del Dott. Filomeno Caruso, della Dott.ssa Antonella Napolitano, della Dott.ssa Federica Litto e del Dott. Felice D’Apolito, a nome di tutti i candidati e i componenti della grande famiglia di Nuova Alleanza Popolare di Mugnano.

«La vostra unione è un esempio per tutti noi – si legge nel messaggio augurale –. Vi auguriamo pace, bene e salute. Che nostro Signore Dio vi benedica, vi protegga e illumini il vostro cammino. Auguri co ’o core ver pur e sincer ❤».

Parole semplici, ma cariche di gratitudine e stima verso una coppia che, nel corso degli anni, ha saputo incarnare i valori fondanti della famiglia, affrontando insieme le sfide della vita e custodendo con amore il proprio percorso.

In un tempo in cui i legami sembrano talvolta fragili e discontinui, la storia di Vittorio e Mariagrazia rappresenta un faro, un punto di riferimento autentico per le nuove generazioni e per una comunità che guarda con rispetto a chi ha costruito il proprio cammino con dedizione e unità.

Auguri sinceri a questa coppia esemplare, con l’auspicio che il futuro riservi loro ancora tanti momenti di gioia e serenità.