AVELLA. Possibile cane smarrito in località Fusaro: si cercano i proprietari

È stato segnalato un cane probabilmente smarrito nella zona di località Fusaro.

L’animale, un Border Collie bianco e nero, è apparso tranquillo e socievole. Indossa un localizzatore Apple AirTag, particolare che lascia presumere abbia una famiglia, ma al momento non sono presenti proprietari nelle vicinanze.

Il cane attualmente vaga per la zona di via Dei Mulini nei pressi della Pineta.

Condividete il più possibile l’appello, affinché possa raggiungere i proprietari nel più breve tempo possibile. Ogni condivisione può fare la differenza per riportare questo splendido amico a quattro zampe dalla sua famiglia.