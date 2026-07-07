Avella, Maria Crivelli diventa docente di ruolo: la gioia della famiglia

Un importante traguardo professionale per Maria Crivelli di Avella, che ha ufficialmente conseguito il ruolo di docente presso l’Istituto Comprensivo di Serino, al termine del previsto anno di prova.

Un risultato che premia l’impegno, la dedizione e la passione con cui ha affrontato il proprio percorso nel mondo della scuola, coronando un obiettivo atteso e costruito con costanza.

Per l’occasione, la famiglia Giove-Crivelli ha voluto condividere questo momento di grande soddisfazione attraverso BNews, esprimendo tutto l’orgoglio e la felicità per il traguardo raggiunto.

A Maria Crivelli giungano i più sinceri complimenti e gli auguri di buon lavoro per questa nuova e importante fase della sua carriera professionale, con l’auspicio che possa continuare a trasmettere ai suoi studenti entusiasmo, competenza e passione per l’insegnamento.