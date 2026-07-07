Quadrelle si prepara per la festa patronale.

L’Associazione Quadrelle 2026 è già al lavoro per l’organizzazione della tradizionale Festa dei Battenti, con i preparativi che procedono regolarmente e nel rispetto del programma stabilito. L’impegno dei volontari è già intenso per curare ogni dettaglio e garantire, anche quest’anno, lo svolgimento di un evento che rappresenta un importante momento di fede, tradizione e partecipazione per tutta la comunità. L’Associazione comunica inoltre che sono disponibili le magliette ufficiali dei Battenti. Chi desidera prenotarle può farlo contattando i numeri riportati sulla locandina ufficiale allegata al presente post. L’invito è rivolto a tutti coloro che intendono prendere parte alla manifestazione e contribuire a mantenere viva una delle tradizioni più sentite del territorio.