Avella, pubblicata la tavola di zonizzazione del nuovo PUC: ecco come cambia il territorio

Il nuovo Piano Urbanistico Comunale di Avella entra finalmente nella sua fase pubblica: la tavola di zonizzazione D1a, documento centrale del PUC, è stata resa disponibile oggi, consentendo ai cittadini di visualizzare con precisione tutte le aree interessate dalle trasformazioni urbanistiche.
La mappa pubblicata mostra nel dettaglio la nuova suddivisione del territorio: aree residenziali, agricole, servizi, vincoli ambientali, zone per attività produttive, corridoi ecologici, aree di tutela, infrastrutture e interventi strategici previsti dal Piano.
Un documento fondamentale per comprendere come cambierà Avella nei prossimi anni.
Cosa emerge dalla tavola di zonizzazione
Dalla lettura della mappa è possibile individuare:
ampliamenti e completamenti delle zone residenziali;
riorganizzazione delle aree produttive, in particolare nella zona sud;
rafforzamento dei vincoli paesaggistici nelle aree collinari e nelle fasce di tutela;
perimetrazione delle aree archeologiche e storico-ambientali attorno al centro antico;
nuove previsioni per servizi pubblici e spazi collettivi;
tutela delle aree agricole tradizionali;
corridoi ecologici e aree verdi attrezzate.
La mappa conferma inoltre l’esigenza di gestire in modo equilibrato l’espansione urbana, contenendo il consumo di suolo e favorendo una maggiore integrazione tra aree residenziali e spazi pubblici.
Uno strumento finalmente consultabile dai cittadini
Con la pubblicazione della tavola D1a, i cittadini possono finalmente analizzare nel dettaglio:
cosa cambia nel proprio quartiere,
quali zone diventano edificabili o mantengono funzione agricola,
dove sorgeranno nuovi servizi o infrastrutture,
quali aree saranno sottoposte a vincoli o tutela ambientale.
Questo passaggio consente l’avvio concreto della fase partecipativa prevista dalla legge, durante la quale residenti, tecnici, imprese e associazioni potranno presentare osservazioni e contributi.
Un PUC che ridisegna il futuro di Avella
Il nuovo Piano Urbanistico delinea una visione di sviluppo che coinvolge:
pianificazione territoriale,
mobilità,
tutela del paesaggio,
crescita residenziale,
riqualificazione urbana,
valorizzazione del patrimonio archeologico.
La pubblicazione della tavola è quindi un passo decisivo verso una programmazione trasparente e condivisa.