Avella, pubblicata la tavola di zonizzazione del nuovo PUC: ecco come cambia il territorio

Il nuovo Piano Urbanistico Comunale di Avella entra finalmente nella sua fase pubblica: la tavola di zonizzazione D1a, documento centrale del PUC, è stata resa disponibile oggi, consentendo ai cittadini di visualizzare con precisione tutte le aree interessate dalle trasformazioni urbanistiche.

La mappa pubblicata mostra nel dettaglio la nuova suddivisione del territorio: aree residenziali, agricole, servizi, vincoli ambientali, zone per attività produttive, corridoi ecologici, aree di tutela, infrastrutture e interventi strategici previsti dal Piano.
Un documento fondamentale per comprendere come cambierà Avella nei prossimi anni.

Cosa emerge dalla tavola di zonizzazione

Dalla lettura della mappa è possibile individuare:

  • ampliamenti e completamenti delle zone residenziali;

  • riorganizzazione delle aree produttive, in particolare nella zona sud;

  • rafforzamento dei vincoli paesaggistici nelle aree collinari e nelle fasce di tutela;

  • perimetrazione delle aree archeologiche e storico-ambientali attorno al centro antico;

  • nuove previsioni per servizi pubblici e spazi collettivi;

  • tutela delle aree agricole tradizionali;

  • corridoi ecologici e aree verdi attrezzate.

La mappa conferma inoltre l’esigenza di gestire in modo equilibrato l’espansione urbana, contenendo il consumo di suolo e favorendo una maggiore integrazione tra aree residenziali e spazi pubblici.

Uno strumento finalmente consultabile dai cittadini

Con la pubblicazione della tavola D1a, i cittadini possono finalmente analizzare nel dettaglio:

  • cosa cambia nel proprio quartiere,

  • quali zone diventano edificabili o mantengono funzione agricola,

  • dove sorgeranno nuovi servizi o infrastrutture,

  • quali aree saranno sottoposte a vincoli o tutela ambientale.

Questo passaggio consente l’avvio concreto della fase partecipativa prevista dalla legge, durante la quale residenti, tecnici, imprese e associazioni potranno presentare osservazioni e contributi.

Un PUC che ridisegna il futuro di Avella

Il nuovo Piano Urbanistico delinea una visione di sviluppo che coinvolge:

  • pianificazione territoriale,

  • mobilità,

  • tutela del paesaggio,

  • crescita residenziale,

  • riqualificazione urbana,

  • valorizzazione del patrimonio archeologico.

La pubblicazione della tavola è quindi un passo decisivo verso una programmazione trasparente e condivisa.