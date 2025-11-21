VESUVIANO. Incidente durante uno spettacolo acrobatico al circo: muore uno stuntman in un circo itinerante

Un grave incidente si è verificato nella serata odierna all’interno di un circo itinerante presente a Sant’Anastasia. Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri, due motociclisti professionisti impegnati in un numero acrobatico si sarebbero scontrati mentre erano in scena.

L’impatto, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, è stato particolarmente violento e ha coinvolto entrambi gli stuntman. Nonostante l’intervento rapido dei soccorsi, uno dei due artisti è deceduto poco dopo. L’altro è stato affidato alle cure dei sanitari, le cui condizioni non sono state ancora rese note.

Sul posto sono intervenuti i militari della stazione locale e la sezione rilievi del nucleo investigativo, incaricati di chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Il circo ha sospeso immediatamente lo spettacolo e l’area è stata messa in sicurezza per consentire i rilievi. La comunità locale, scossa dalla tragedia, attende ulteriori aggiornamenti.