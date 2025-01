AVELLA. Gabriele Serino, in arte Pessima Cenere, tra i protagonisti di Casa Sanremo 2025.

Gabriele Serino in arte Pessima Cenere sarà tra i protagonisti di Casa Sanremo durante il festival della città dei fiori. La casa discografica Milanese con la quale l’artista collabora ha selezionato i migliori artisti emergenti che si esibiranno con un loro inedito davanti ad una platea davvero straordinaria. Alla presenza dei migliori discografici, producer e artisti affermati del panorama musicale italiano, Pessima Cenere porterà la sua musica e rappresenterà in qualche modo anche il nostro territorio a cui è particolarmente legato.Tantissimi i progetti per questo 2025, il 14 febbraio durante la settimana del festival, in cui sarà presente a Sanremo uscirà anche il suo nuovo singolo su tutte le piattaforme digitali.il nuovo anno si preannuncia con tantissime novità per il rapper di Avella.