Quadrelle si muove per uno sviluppo locale sostenibile: efficienza energetica, risparmio e opportunità per i cittadini

Il Comune di Quadrelle, in provincia di Avellino, ha avviato un’importante iniziativa per promuovere lo sviluppo locale, sociale, economico e occupazionale.

L’obiettivo è migliorare i servizi offerti ai cittadini e creare un ambiente più sostenibile e innovativo per tutta la comunità.

Risparmio energetico e maggiore efficienza per le famiglie

Tra le priorità dell’amministrazione, spicca la promozione dell’efficienza energetica per consentire ai cittadini di risparmiare sulle bollette e migliorare le prestazioni energetiche delle abitazioni.

Un’azione che mira non solo a contenere i costi, ma anche a rendere il territorio più verde e sostenibile.

Un territorio che informa e coinvolge

Per raggiungere questi obiettivi, il Comune sta avviando un’azione di “animazione territoriale” volta a informare i cittadini sulle opportunità attualmente disponibili, come incentivi per le energie rinnovabili, certificazioni per le produzioni locali e tecnologie ambientali innovative.

L’intento è di coinvolgere giovani, imprese e famiglie in un dialogo costruttivo sotto la guida dell’Amministrazione Comunale, creando un vero e proprio movimento di comunità.

Supporto alle attività locali e alle energie rinnovabili.

Parallelamente, il Comune punta alla valorizzazione delle attività locali, sostenendo la certificazione delle produzioni del territorio e promuovendo l’uso delle energie rinnovabili. Questo approccio integrato mira a rafforzare l’identità locale, a sostenere l’economia e a garantire un futuro più sostenibile.

Monitoraggio delle esigenze della comunità

Per rendere l’iniziativa efficace e rispondere alle reali necessità dei cittadini, è stato avviato un monitoraggio socioeconomico del territorio.

Questo studio servirà a identificare le esigenze principali e a strutturare interventi mirati, rispondendo in maniera concreta alle richieste della popolazione.

Informazioni e contatti

Il Comune di Quadrelle invita tutti i cittadini, le imprese e le associazioni a partecipare attivamente a questa iniziativa e a rivolgersi all’amministrazione comunale o al Sindaco per ulteriori chiarimenti o informazioni.

Un futuro sostenibile si costruisce insieme: il Comune di Quadrelle è in prima linea per fare la differenza!

A breve verrà realizzato un convegno dibattito con personale altamente specializzato per rappresentare alla popolazione tutti i vantaggi e gli aspetti positivi di una comunità energetica.