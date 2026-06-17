AVELLA. Culla Gaglione-Vetrano, è nata la piccola Maria Francesca.

È un giorno di grande gioia per la famiglia Gaglione-Vetrano, che festeggia l’arrivo della piccola Maria Francesca, venuta al mondo alle ore 8.00 di mercoledì 17 giugno.

Ad accoglierla con amore e commozione ci sono la mamma Maria, il papà Francesco e la sorellina Grace, pronta a iniziare il suo nuovo e speciale ruolo di sorella maggiore.

La nascita di Maria Francesca porta felicità non solo ai genitori, ma anche a parenti e amici che in queste ore stanno facendo giungere alla famiglia affettuosi messaggi di auguri e felicitazioni.

Alla piccola Maria Francesca l’augurio di una vita serena, ricca di salute, amore e soddisfazioni, mentre ai genitori e alla sorellina Grace i più sinceri complimenti per questo meraviglioso dono.

Benvenuta Maria Francesca!