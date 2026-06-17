Forino (Av). L’ F.C. Forino affida la panchina per il Campionato di Seconda Categoria al nuovo mister Massimo Rega

Ci sono uomini che hanno scritto pagine sportive e calcistiche Forinesi , bandiere delle quali a volte ripartire per far grande i tempi futuri. L’ F.C Forino squadra che quest’anno militerà nel Campionato di Seconda Categoria Provinciale ha deciso di ripartire, riguardo al programma tecnico, da un nuovo mister ovvero Massimo Rega persona dal Grande carisma umano che guadagna questo posto al sole con forza e con sudore viste le tante e precedenti esperienze calcistiche vissute dallo stesso Rega come preparatore dei portieri, in ultimo al San Tommaso Calcio in serie D e nel settore giovanile professionistico dell’ U.S. Avellino 1912 Under 15 .

Massimo Rega viene da lontano e tanta ne ha fatta di gavetta, già da calciatore nel ruolo di portiere arrivando a conquistare tra i pali della sua stessa Forino il campionato di Promozione regionale nell’anno 2011 con l’allora Presidente De Angelis, dove tra l’altro è rimasto da protagonista prima come atleta e poi stesso preparatore dei portieri. Tante altre esperienze sempre da portiere, titolare in campionati di Eccellenza e Promozione con il Solofra Calcio, con il San Tommaso, il Real Montoro, il Rione Mazzini, la Sanseverinese. Uomo spogliatoio, Massimo Rega ha nelle sue doti essere persona mite, umile, professionale e dedita al lavoro. Oggi per Forino è un gran bel giorno, augurando a Massimo Rega che da sempre va fiero di essere forinese, di portare in alto con le sue competenze, la sua professionalità calcistica il nome di Forino e di raggiungere grandissimi traguardi con la squadra della Città dei Sette Colli

Daniele Biondi