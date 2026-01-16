Avella celebra San Sebastiano: martedì 20 gennaio il rito del Fucarone con i Bottari di Macerata Campana

Avella si prepara a vivere una delle giornate più sentite e identitarie della propria tradizione religiosa e popolare. Martedì 20 gennaio, in occasione della festività dedicata a San Sebastiano, patrono e simbolo di fede e protezione per la comunità, torna il suggestivo rito del Fucarone, il grande falò che ogni anno unisce devozione, storia e partecipazione collettiva.

Il momento culminante della serata sarà l’accensione del falò, un rito antico che affonda le radici nella cultura contadina e che rappresenta un gesto propiziatorio e di rinascita, capace di coinvolgere intere generazioni. Intorno al fuoco si ritrova l’anima del paese, in un clima di condivisione e appartenenza.

Ad animare la serata ci penseranno i Bottari di Macerata Campana, protagonisti di uno spettacolo travolgente fatto di ritmi ancestrali, suoni di botti, tini e falci, che trasformano la tradizione in pura energia musicale. Una performance attesa, capace di richiamare pubblico da tutto il territorio e di rendere l’evento ancora più coinvolgente.

Grande attenzione anche ai più piccoli: non mancheranno attrazioni dedicate ai bambini, tra palloncini colorati e zucchero filato, per rendere la festa un momento davvero inclusivo e adatto a tutta la famiglia.

L’appuntamento è fissato a partire dalle ore 19:30. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza e ai visitatori: partecipare significa sostenere e tramandare una tradizione che da secoli rappresenta l’identità di Avella.

Una serata di fede, folklore e comunità, nel segno di un augurio condiviso:

Viva Avella e viva San Sebastiano!