Campagna: torna la festa del Fuoco anche quest’anno

Non perdetevi la Festa del Fuoco e l’evento de i Fucanoli dal 16 al 18 gennaio a Campagna vicino Salerno.

questa festa non è un falò qualsiasi: una tradizione antichissima che unisce folklore, gastronomia e religione.

La festa nasce come rito religioso legato a Sant’Antonio Abate, che è tradizionalmente associato al fuoco, la protezione degli animali e alla difesa delle malattie.

Nel medioevo il fuoco diventava un simbolo di purificazione per scacciare il male.

I fucanoli nascono come riti comunitari di quartiere, infatti ogni rione costruiva il proprio falò usando la legna raccolta durante l’anno spesso dagli scarti agricoli. All’inizio la festa era solo religiosa con processioni e benedizioni, ma poi col tempo c’è stata un’evoluzione riunendo l’aspetto gastronomico, musicale e festivo.

Venerdì 16 gennaio: inaugurazione della festa con la mostra storica dedicata ai manifesti dei Fucanoli e numerose attività nel centro storico.

Sabato 17 gennaio avverrà il clou della festa! I fucanoli si accendono nei rioni del centro storico… potrete ammirare ogni quartiere con il proprio falò e musica popolare, cucina locale, visite guidate notturne

Il festival si concluderà domenica 18 gennaio con l’accensione libera dei falò durante la mattina e il pomeriggio.