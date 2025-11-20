Avellino celebra la Festa Nazionale dell’Albero: iniziativa dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali al Parco Kennedy

La Festa Nazionale dell’Albero torna anche quest’anno ad Avellino con una mattinata di incontri, approfondimenti e buone pratiche dedicate alla tutela del verde urbano. A promuovere l’iniziativa è l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Avellino (ODAF), impegnato da sempre nella difesa dell’ambiente e nella valorizzazione del patrimonio naturale cittadino.

L’appuntamento è fissato per domani, 21 novembre 2025, alle 10:30, presso il Parco Kennedy – Antonio Di Nunno, luogo simbolico per la città e spazio verde centrale della vita quotidiana degli avellinesi.

“Gli alberi sono alleati indispensabili per il benessere urbano”

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il presidente ODAF, Roberto Salvante, che ricorda come “celebrare gli alberi significhi riaffermare il loro ruolo fondamentale per la qualità della vita, la biodiversità e il benessere delle nostre comunità”. Un messaggio che si lega perfettamente al tema di questa edizione, dedicata al rapporto tra città, ambiente e sostenibilità.

Un programma ricco di interventi

La giornata vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti del settore e figure del mondo scolastico e accademico. Di seguito il programma:

Ore 10:30 – Saluti istituzionali

Roberto Salvante – Presidente ODAF Avellino

Giuliana Perrotta – Commissario Straordinario del Comune di Avellino

Addolorata Ruocco – Dirigente UOS Servizi Territoriali Provinciali di Avellino – PAC I Pilastro OCM

Vincenzo Bruno – Dirigente Istituto Comprensivo Regina Margherita – L. Da Vinci

Ore 10:50 – Intervento tecnico

Valentina Bruno, consigliere ODAF, illustrerà il ruolo ecosistemico delle piante presenti nel Parco Kennedy, spiegando funzioni, benefici e caratteristiche delle specie arboree ed erbacee che popolano l’area.

Ore 11:30 – Intervento accademico

A seguire, l’intervento della prof.ssa Enrica De Falco, coordinatrice dei corsi di Agraria dell’Università di Salerno, che offrirà una prospettiva scientifica sul verde urbano e sulle strategie di gestione sostenibile.

Ore 11:45 – Messa a dimora di un tiglio

La mattinata si concluderà con un gesto simbolico e concreto: la piantumazione di un tiglio, a cura dell’Ufficio Tecnico del Comune di Avellino, come segno di impegno verso le future generazioni e testimonianza dell’importanza degli alberi negli spazi pubblici.

Un impegno condiviso per una città più verde

La Festa dell’Albero rappresenta un’occasione per ribadire quanto la cura del verde sia un’azione collettiva che coinvolge istituzioni, tecnici, scuole e cittadini. L’evento di domani vuole essere un passo in avanti nella costruzione di una Avellino più sostenibile, più consapevole e più attenta alla tutela del proprio patrimonio naturale.