“Arrivederci Estate 2024”: Grande Successo a Cimitile con la Spettacolare Chiusura del Schiuma Party al Parco Velotti

Ieri sera presso il Parco Velotti in Cimitile si è concluso L’evento “Arrivederci Estate 2024” voluto fortemente dall’assessore alle Politiche Sociali Avv Annunziata Pignatelli e realizzato dal Comune di Cimitile guidato dalla Giunta con a capo l’avvocato Filomena Balletta.

La manifestazione ha avuto un grande successo per tutta la settimana , con la meravigliosa chiusura con uno spettacolare schiuma party, gioia immensa per tutti i bambini di Cimitile che hanno preso parte, un momento molto coinvolgente ed originale dove i bambini hanno atteso il conto alla rovescia per la prima grande gettata di schiuma per poi divertirsi alla grande.

Il tutto magistralmente organizzato dalla Cooperativa Sociale Aurora Brusciano con la collaborazione della Wake Up animazione e Pro Loco Cimitile.

Il presidente della Cooperativa : Domenico Toppi ringrazia tutti quelli che hanno partecipato alle varie serate.