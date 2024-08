Master ARÌNT: Un Percorso Formativo per Rigenerare le Aree Interne e i Piccoli Paesi

Il Master di II Livello “Architettura e Progetto per le Aree Interne ed i Piccoli Paesi” (ARÌNT) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha strutturato un percorso formativo destinato a giovani professionisti delle aree interne, in cui lo studio e la ricerca superano la prospettiva monocentrica per accogliere la dimensione dei sistemi territoriali, tendendo al disegno di progetti strategici in grado di sviluppare processi di rigenerazione fisica e sociale dei paesi e dei territori.

“La quinta edizione del Master, da poco iniziata, contestualizzerà una parte del proprio percorso di formazione-ricerca-azione nel sistema territoriale che comprende Valle Ufita/Baronia/Valle del Calore/Sella di Ariano/Calaggio, indagando, da molteplici punti di vista, le possibilità che la stazione Hirpinia possa costituire un reale driver di processi di rigenerazione territoriale a scala più ampia. Dal 4 al 7 settembre 2024 il Master Arìnt incontrerà luoghi e persone, per una conoscenza profonda dei contesti, da cui prenderanno avvio i progetti. Tantissimi i compagni di viaggio.”Dichiara la coordinatrice del master Adelina Picone.

Tra le amministrazioni comunali: Grottaminarda, Vallata, Mirabella Eclano e Bisaccia hanno sostenuto i modo particolare la Summer School, moltissime altre hanno concesso il patrocinio ed ospiteranno tappe significative del cammino. Una menzione speciale per il contributo alla significazione della trama archeologica del territorio va al Parco Archeologico di Aeclanum della Direzione Regionale Musei Nazionali della Campania.

“Per poter dare un contributo al dibattito in corso sulle aree interne è fondamentale conoscere e far conoscere il territorio attraverso la sua storia, le peculiarità e i servizi essenziali che possono innescare circuiti virtuosi e sviluppare sistemi economici locali, come fattori in grado di frenare la tendenza allo spopolamento. Lo sviluppo si sostiene dal basso e nasce dal fabbisogno delle persone che abitano i luoghi. Affinché ci siano le persone, il fabbisogno deve essere accompagnato dalla crescita e funzionamento dei servizi. Non può esserci futuro di sviluppo senza le persone.” Dichiara Erminio Petecca, presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Avellino che ha patrocinato la Summer School del Master Arint.