Ariano Irpino, un incendio durante i lavori: paura a rione Sambuco

Ariano Irpino (Avellino) — Un intervento di manutenzione si è trasformato in attimi di paura a rione Sambuco, dove un incendio ha coinvolto un costone in fase di consolidamento.

Secondo le prime ricostruzioni, una scintilla partita da un attrezzo utilizzato dagli operai avrebbe raggiunto la geostuoia, una membrana in fibra vegetale prevalentemente canapa , impiegata per stabilizzare pendii e scarpate e proteggerli dall’erosione. Nel giro di pochi istanti, la copertura e la vegetazione secca rimasta sul versante hanno preso fuoco, alimentando le fiamme che hanno rapidamente risalito la parete.

Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda, giunti sul posto in tempo per evitare che l’incendio si estendesse ulteriormente e minacciasse le abitazioni vicine. Restano tuttavia danni significativi alla struttura del costone e al materiale di copertura, compromettendo parte dei lavori già eseguiti.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sulla fragilità del territorio irpino e sui rischi che accompagnano i cantieri di consolidamento, spesso condotti in aree dove la vegetazione secca e le condizioni climatiche creano un ambiente altamente infiammabile.

Le autorità locali valuteranno ora tempi e modalità per il ripristino dell’intervento, mentre i residenti di Sambuco raccontano la tensione vissuta: “Abbiamo visto il fumo e temuto che arrivasse fino alle case”, ha detto un abitante.

Per Ariano Irpino, abituata a convivere con frane e smottamenti, l’incendio di Sambuco rappresenta un ulteriore campanello d’allarme sulla necessità di garantire sicurezza in aree a rischio, anche durante le operazioni di messa in sicurezza.