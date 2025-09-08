In un paese del Casertano, una festa si trasforma in un ricovero di massa

San Marcellino (Caserta) — Quella che doveva essere una giornata di festa in un ristorante della provincia di Caserta si è trasformata in un incubo: quasi tutti gli invitati a una cerimonia sono finiti in ospedale dopo aver accusato forti malori durante il pranzo.

Secondo le autorità sanitarie, una ventina di persone tra cui una donna incinta e un bambino di 20 mesi , sono state ricoverate d’urgenza presso l’ospedale Moscati di Aversa e in altri presidi della zona, con sintomi di nausea, dolori addominali e febbre alta. Su 24 partecipanti, soltanto quattro non avrebbero accusato alcun disturbo, riferiscono i quotidiani locali.

Tutti i pazienti sono stati dimessi in serata con una terapia da seguire a casa. Nessuno, hanno precisato i medici, è mai stato in pericolo di vita. Eppure l’episodio ha scosso profondamente le famiglie coinvolte e ha spinto le autorità a intervenire immediatamente.

I carabinieri del Nas hanno disposto la sospensione temporanea delle attività del ristorante, mentre sono in corso accertamenti sulle pietanze servite non solo durante la cerimonia in questione, ma anche in altri banchetti ospitati dallo stesso locale, i cui invitati avrebbero riportato sintomi simili.

Le prime ipotesi parlano di una tossinfezione di natura batterica; la salmonella è uno dei possibili agenti in causa. Campioni di cibi e bevande sono stati prelevati per le analisi.

Per il momento il ristorante resta chiuso, in attesa di chiarimenti. In una terra dove matrimoni, battesimi e feste di famiglia sono momenti identitari tanto quanto il cibo che li accompagna, l’episodio lascia emergere tutta la fragilità di una tradizione quando la sicurezza alimentare viene meno.