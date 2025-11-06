Ariano Irpino, esplode un camper vicino a un distributore: attimi di paura, nessun ferito

Momenti di forte tensione ad Ariano Irpino, dove un camper ha preso fuoco esplodendo pochi istanti dopo, mentre si trovava nelle vicinanze di un distributore di carburante. L’episodio è stato ripreso casualmente da un’automobilista di passaggio, che ha documentato la deflagrazione e la presenza di alcune persone a breve distanza dal mezzo.

L’esplosione ha provocato una densa colonna di fumo visibile anche a distanza e ha generato panico tra i presenti. Considerata la vicinanza alle pompe di rifornimento, l’evento avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area, insieme ai mezzi di soccorso e alle forze dell’ordine.

Secondo le prime informazioni, non risultano feriti. Restano da chiarire le cause che hanno originato l’incendio e il successivo scoppio del camper.

Le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza nella zona.