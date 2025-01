Altavilla Irpina- Il 12 gennaio la rassegna di cori polifonici.

Riprendono le manifestazioni al Teatro “A. Sardone” di Altavilla Irpina, che aprirà il 2025 con una rassegna di cori polifonici prevista per le ore 18:00 di domenica 12 gennaio. I cori polifonici sono gruppi vocali dediti all’esecuzione di brani in polifonia, una tecnica musicale in cui più voci cantano linee melodiche indipendenti ma armonicamente collegate. Tipici della musica sacra e profana di Rinascimento e Barocco, erano solitamente destinati a opere quali messe, mottetti e madrigali, facendo leva sulle tecniche del contrappunto e dell’imitazione.Si esibiranno sul palcoscenico altavillese gli “Alea”, diretti da Lucia Gaeta; gli “Hirpini Cantores”, diretti da Carmine D’Ambola; e la Corale del Duomo di Avellino, diretta da Carmine Santaniello. La serata è stata voluta dall’Associazione Artesìa, con il patrocinio del Comune di Altavilla Irpina e la direzione artistica di Rino Villani. La rassegna è parte di un più ampio cartellone teatrale, che delizierà gli spettatori ancora per diversi mesi con cabaret, musica e commedie. (Andrea Squittieri)