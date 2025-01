Il Possibile Arrivo della Neve in Campania: Prospettive per l’Inverno 2025

L’Osservatorio di Montevergine, punto di riferimento per l’analisi meteorologica in Campania, lancia un’importante riflessione sull’evoluzione climatica per le prossime settimane. Sebbene le previsioni a medio termine siano sempre incerto, i dati del modello ECMWF suggeriscono una possibile svolta significativa per la stagione invernale, con precipitazioni nevose rilevanti, soprattutto nell’Appennino campano.

L’inverno 2025, finora mite, potrebbe finalmente entrare nel vivo, con un contributo nivometrico che non solo arricchirebbe il paesaggio, ma sarebbe fondamentale per gli equilibri idrici della regione. Le nevicate abbondanti sarebbero infatti cruciali per il riempimento dei bacini idrici, per l’agricoltura e per l’intero ecosistema. In attesa di conferme, gli esperti sperano che questa fase nevosa possa avere un impatto positivo e duraturo.