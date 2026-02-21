Alta Irpinia: Controlli ambientali dei Carabinieri – denunciato un imprenditore e sequestrata area con 20 metri cubi di rifiuti speciali.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria e con il supporto dei reparti speciali dell’Arma, prosegue senza sosta nella campagna di controlli finalizzati al contrasto dei reati ambientali. Gli ultimi interventi hanno interessato diversi comuni della provincia, portando all’accertamento di violazioni sia di natura penale che amministrativa.

Nello specifico, i Carabinieri della Compagnia di Montella, unitamente ai colleghi del Nucleo Carabinieri Forestale di Lioni, hanno denunciato in stato di libertà il titolare di un’attività imprenditoriale operante nel settore dell’autonoleggio, ritenuto responsabile del reato di “deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non”.

Nel corso del controllo, i militari hanno accertato la presenza, nell’area perimetrale esterna dell’attività, di circa 20 metri cubi di rifiuti speciali, pericolosi e non, depositati in assenza delle prescritte autorizzazioni e senza alcuna misura di sicurezza. Tra il materiale rinvenuto figurano elettrodomestici in disuso, parti meccaniche di autoveicoli, contenitori in alluminio, cavi elettrici, sanitari, rubinetteria, ventole e pneumatici.

La rilevante quantità di rifiuti accumulati e le modalità di stoccaggio hanno reso necessario l’immediato intervento dei militari, che hanno sequestrata l’area, posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. È stato inoltre richiesto l’intervento di personale tecnico dell’ARPAC per la classificazione e la corretta qualificazione dei rifiuti rinvenuti.

L’operazione conferma l’attenzione costante dell’Arma nel quadro delle attività di contrasto ai reati ambientali promosse dall’Arma dei Carabinieri, con l’obiettivo di garantire la tutela del territorio e della salute pubblica.