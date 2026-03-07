ALMANACCO DEL GIORNO. Sabato, 7 Marzo 2026

S. FELICITA, S. PERPETUA

—————————-



Settimana n. 10

Giorni dall’inizio dell’anno: 66/299

A Roma il sole sorge alle 06:35 e tramonta alle 18:07 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:50 e tramonta alle 18:18 (ora solare)

Luna: 8.02 (tram.) 22.40 (lev.)

Proverbio del giorno:

Marzo secco e caldo fa il vignaiuol spavaldo.

Aforisma del giorno:

O morte, come è amaro il tuo pensiero per l’uomo che vive sereno nella sua agiatezza, per l’uomo senza assilli e fortunato in tutto, ancora in grado di gustare il cibo! O morte, è gradita la tua sentenza all’uomo indigente e privo di forze, vecchio decrepito e preoccupato di tutto, al ribelle che ha perduto la pazienza! Non temere la sentenza della morte, ricòrdati dei tuoi predecessori e successori. (Siracide)