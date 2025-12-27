ALMANACCO DEL GIORNO. Sabato, 27 Dicembre 2025

S. GIOVANNI AP.

—————————-



Settimana n. 52

Giorni dall’inizio dell’anno: 361/4

A Roma il sole sorge alle 07:37 e tramonta alle 16:46 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 08:03 e tramonta alle 16:45 (ora solare)

Luna: 11.41 (lev.)

Luna: primo quarto alle ore 20.11.

Proverbio del giorno:

Dicembre gelato non va disprezzato.

Aforisma del giorno:

Tutto può, l’uomo fervido e diligente. Impresa più grande delle sudate fatiche corporali è quella di vincere i vizi e di resistere alle passioni. E colui che non sa evitare le piccole mancanze, cade, a poco a poco, in mancanze maggiori. (T. da Kempis)