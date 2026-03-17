ALMANACCO DEL GIORNO. Mercoledí, 18 Marzo 2026

S. SALVATORE, S. CIRILLO
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Settimana n. 12
Giorni dall’inizio dell’anno: 77/288
A Roma il sole sorge alle 06:16 e tramonta alle 18:20 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 06:29 e tramonta alle 18:32 (ora solare)
Luna: 5.54 (lev.) 17.54 (tram.)
Proverbio del giorno:
Marzo tinge, april dipinge, maggio fa le belle donne, e giugno fa le brutte carogne.
Aforisma del giorno:
Quanto alla morte, non la possiamo provare che una sola volta; siamo tutti principianti quando ci arriviamo. (M. de Montaigne)