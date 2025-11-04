ALMANACCO DEL GIORNO. Martedí, 4 Novembre 2025

S. CARLO BORROMEO

Settimana n. 45

Giorni dall’inizio dell’anno: 308/57

A Roma il sole sorge alle 06:47 e tramonta alle 17:00 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 07:08 e tramonta alle 17:04 (ora solare)

Luna: 5.15 (tram.) 16.05 (lev.)

Sciame meteoritico delle Tauridi.

Proverbio del giorno:

A pazzo relatore, savio ascoltatore

Aforisma del giorno:

Le anime generose ricevono più offesa dall’essere adulate che ingiurate; sì perché si dolgono dell’offesa che fa l’adulatore al vero e agli uomini degni di lode e alla propria dignità. (N. Tommaseo)