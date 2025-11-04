“ACCADDE OGGI”. 4 novembre 1966, l’alluvione che mise in ginocchio Firenze

Quando l’acqua travolse la città dell’arte e nacquero gli “angeli del fango”

FIRENZE – Il 4 novembre 1966 è una data incisa nella memoria d’Italia.

In quel giorno, una devastante alluvione colpì Firenze e gran parte della Toscana, sommergendo strade, piazze, case e soprattutto il cuore culturale della città.

L’Arno, gonfio per le piogge incessanti, ruppe gli argini alle prime ore del mattino, trasformando la culla del Rinascimento in un mare di fango e detriti.

Il centro storico fu sommerso da oltre quattro metri d’acqua.

La Biblioteca Nazionale Centrale, la Galleria degli Uffizi, il Crocifisso di Cimabue nella Basilica di Santa Croce, centinaia di chiese, archivi e musei furono gravemente danneggiati.

In poche ore si persero vite umane, abitazioni, opere d’arte e intere biblioteche. Il fango e il petrolio invasero le strade, lasciando dietro di sé distruzione e silenzio.

Ma da quella tragedia nacque anche un esempio straordinario di solidarietà e speranza.

Giovani provenienti da tutta Italia e da ogni parte del mondo accorsero a Firenze per aiutare la città ferita. Furono chiamati gli “angeli del fango”: ragazzi e ragazze che, armati solo di pale, secchi e buona volontà, salvarono libri, quadri e documenti storici, lavorando fianco a fianco con i cittadini e le forze dell’ordine.

Il loro impegno divenne un simbolo universale di amore per la cultura e per il patrimonio dell’umanità.

Fu anche l’occasione per riflettere sulla necessità di proteggere i beni artistici e di creare una rete di tutela e prevenzione che, da allora, ha cambiato per sempre l’approccio alla conservazione in Italia.

Oggi, a quasi sessant’anni da quel tragico 4 novembre, Firenze continua a ricordare l’alluvione con cerimonie, mostre e iniziative.

Non solo per commemorare la distruzione, ma per rendere omaggio a chi, nel momento più difficile, seppe trasformare il dolore in rinascita.