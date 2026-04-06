ALMANACCO DEL GIORNO. Lunedí, 6 Aprile 2026

Lunedí, 6 Aprile 2026
DELL’ANGELO
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Settimana n. 15
Giorni dall’inizio dell’anno: 96/269
A Roma il sole sorge alle 05:44 e tramonta alle 18:41 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 05:53 e tramonta alle 18:57 (ora solare)
Luna: 7.30 (tram.) 23.37 (lev.)
Proverbio del giorno:
La nebbia di marzo non fa male, ma quella d’aprile toglie il pane e il vino.
Aforisma del giorno:
Ciò che rende gli uomini socievoli è la loro incapacità di sopportare la solitudine e se stessi. Sono il vuoto interiore, la noia a spingerli a frequentare la società. (Schopenhauer)