ALMANACCO DEL GIORNO. Lunedí, 6 Aprile 2026

Lunedí, 6 Aprile 2026

DELL’ANGELO

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Settimana n. 15

Giorni dall’inizio dell’anno: 96/269

A Roma il sole sorge alle 05:44 e tramonta alle 18:41 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 05:53 e tramonta alle 18:57 (ora solare)

Luna: 7.30 (tram.) 23.37 (lev.)

Proverbio del giorno:

La nebbia di marzo non fa male, ma quella d’aprile toglie il pane e il vino.

Aforisma del giorno:

Ciò che rende gli uomini socievoli è la loro incapacità di sopportare la solitudine e se stessi. Sono il vuoto interiore, la noia a spingerli a frequentare la società. (Schopenhauer)